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Сотрудничество России с КНДР становится все более опасным, - Блинкен

Понедельник 25 сентября 2023 19:07
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Сотрудничество России с КНДР становится все более опасным, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Россия отчаялась в попытках найти оборудование, материалы и технологии для продолжающейся агрессии против Украины, а Северная Корея ищет помощи для укрепления и продвижения своей собственной ракетной программы.

"Мы работаем бок о бок с другими партнерами и союзниками, чтобы выявить опасные пути военного сотрудничества России и Северной Кореи, которое угрожает глобальному миру и безопасности", - добавил он.

Отмечается, что эту тему обсуждали на форуме в Центре стратегических и международных исследований, который объединяет официальных лиц США и Республики Кореи.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторы КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов. На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

После встречи диктаторов Южная Корея пообещала "не стоять в стороне" в случае подтверждения военного сотрудничества между РФ и КНДР, а вскоре ввела санкции против Северной Кореи. Кроме того, они договорились с США и Японией реагировать на угрозы такого сотрудничества.

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