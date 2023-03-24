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Сотрудничество между Китаем и Россией имеет свои пределы, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

"Безграничная дружба" между Россией и Китаем на самом деле имеет пределы. Пекин не переходит "красных линий" в сотрудничестве.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, Европа должна приветствовать любые попытки Китая дистанцироваться от России, которые, в частности, заключаются в отказе предоставлять стране-агрессору оружия.

"Эта безграничная дружба, похоже, имеет некоторые пределы", - отметил Боррель.

Он добавил, что Китай не перешел для Запада никаких "красных линий", а предложения Китая о мире свидетельствуют о том, что не хочет становиться союзником России в полной мере.

Боррель считает, что Пекин сейчас хочет играть роль координатора, а не посредника. Евросоюз должен приветствовать такие инициативы, несмотря на их недостатки.

"Поскольку Россия приветствовала предложения Китая, он выступает в роли, которую, я думаю, мы должны продвигать", - добавил чиновник.

Стоит заметить, что еще до начала полномасштабной войны в общем российско-китайском заявлении было сказано о "безграничной дружбе" между странами. После встречи диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в общем заявлении такая формулировка не содержалась.

Более детально о последнем визите Си Цзиньпина в Москву можете узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вскоре посетят Пекин.

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