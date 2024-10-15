Поет для ВСУ. Как 10-летний волонтер из Львова собрал уже более 5 миллионов для армии

10-летний львовянин Юрчик Напора почти два года поет на улицах разных городков и собирает средства на ВСУ. За это время он уже передал более 5,3 миллиона гривен на нужды армии.

Как Юрчик стал волонтером

Юрчик начал свое волонтерство в 2022 году, потому что очень хотел помогать украинским защитникам. Мальчик является участником хора "Дударик", поэтому решил, что именно пением сможет "зарабатывать".

"Однажды Юрчик услышал историю парня из Чернигова (Сергея Мороза – Ред), которые передал большую сумму на помощь нашей армии. Сын вдохновился этим и попросил помочь ему с такой же деятельностью. Вот так все и началось", – делится отец мальчика Назарий Напора.

Для своих уличных концертов Юрчик создал репертуар из двух десятков песен – почти все они на военную тематику.

Сначала мальчик с отцом пел в людных местах Львова, потом они начали ездить по городкам области, чтобы охватить большую аудиторию. В каждом городке они проводили по несколько часов, за это время удавалось собрать по несколько десятков тысяч гривен.

За первый год волонтерства Юрчик собрал более 2,5 млн. гривен на нужды ВСУ. За эти деньги купили квадрокоптеры и тепловизоры, амуницию, запчасти и другие необходимые вещи для военных.

Юрчик Напора (фото: Instagram/napora_family)

Юрчик с отцом Назарием (фото: Instagram/napora_family)

Мальчик быстро получил популярность благодаря своему волонтерству, его начали приглашать выступать на концертах для военных и их семей, а также принимать участие в талант-шоу.

В 2023 году Юрчик получил грамоту от Главнокомандующего ВСУ за помощь украинским защитникам.

"Это самая крутая награда для Юры, вы бы видели его радость и вдохновение. Благодарим и молимся за Главнокомандующего ВСУ", – написал тогда отец Юрия в соцсетях.

В 2023 году Юрчику вручили грамоту от Главнокомандующего ВСУ (фото: Instagram/napora_family)

Как сейчас волонтер-певец помогает армии

Сейчас Юрчик продолжает ездить с папой "на гастроли" по городкам Львовской области, а с мамой дома учит новые песни. Концертный график у него плотный, практически каждые выходные он выступает в новом населенном пункте.

Теперь концерты часто устраивают не только на улицах, но и в церквях. Родители мальчика анонсируют дату выступлений в своих соцсетях, также они отчитываются о собранной помощи.

В начале осени общая сумма сбора составила более 5,3 миллиона гривен. Все средства семья передает волонтерам, которые помогают разным бригадам.

Юрчик с семьей (фото: Instagram/napora_family)

В начале октября за собранные Юрчиком средства приобрели грузовой автомобиль на фронт для военных 206 батальонов 241 бригады. Ранее семья передала деньги на покупку авто для 24 и 21 бригад.

По словам родителей, Юрчика очень вдохновляют слова благодарности от военных за полученную помощь. Сам мальчик считает, что другие дети могут также помогать армии – важно найти свой способ.

"Дети могут готовить какие-нибудь пряники, продавать игрушки, которые уже им не нужны, а кто имеет голос – может и петь", – говорит Юрчик.

Военные вручают благодарности Юрчику за его помощь ВСУ (фото: Instagram/napora_family)

У 10-летнего Юрчика плотный концертный график (фото: Instagram/napora_family)