Собирал донаты на ВСУ в оккупированном Херсоне. Где сейчас волонтер "дядя Гриша"

Летом 2022 года украинское инфопространство облетело видео из оккупированного Херсона, на котором пожилой мужчина на колесном кресле собирал донаты на ЗСУ, включив национальный гимн. Так волонтер "дядя Гриша" мигом стал знаменитостью и одним из символов украинского сопротивления врагам.

РБК-Украина рассказывает, где сейчас волонтер "дядя Гриша" и чем занимается.

Как "дядя Гриша" стал военным волонтером

77-летний Григорий Янченко, более известный как "дядя Гриша", занимается волонтерством еще с начала АТО. В 2014 году он стал победителем конкурса "Благотворительная Херсонщина" и Национального конкурса "Благотворительная Украина", а затем стал рыцарем негосударственной награды "Народный Герой Украины".

В прошлом "дядя Гриша" – военный. В 1966 году его призвали в ряды Советской армии. Во время участия в подавлении восстания в Чехословакии он получил многочисленные ранения, позже из-за развития гангрены он потерял обе ноги и пальцы на руках. Некоторое время у него были протезы, но из-за их неудобства он перешел на коляску.

Родом "дядя Гриша" из Черниговской области, но после демобилизации поселился в Херсоне.

"Дядя Гриша" волонтерит более 10 лет (фото из открытых источников)

После начала АТО "дядя Гриша" начал активно волонтерить, уже за первый год он собрал более 300 тыс. грн на нужды армии, а к концу 2021 года – 4 млн. грн.

Деньги на ВСУ волонтер собирал, стоя в людных местах. Сам он вспоминает, что некоторые люди сначала думали, что он попрошайничает.

"Вы не представляете, как тяжело было становиться "попрошайкой". Когда началась война, я себе не мог места найти. Очень хотелось быть полезным. Но будь у меня хоть одна нога, я бы пошел на фронт. А так... Вот и нашел способ помогать своей стране. Считаю, стыдно ничего не делать для того, чтобы освободить наши земли и вернуть стране независимость", – ранее рассказывал журналистам волонтер.

"Дядя Гриша" с Дмитрием Коцюбайлом "Да Винчи" (фото с ресурса Народный Герой Украины)

Волонтерство во время оккупации

В первые дни полномасштабного вторжения россияне вошли в Херсон, но "дядю Гришу" это не остановило – он продолжал свое волонтерство, появлялся в людных местах для сбора донатов для ВСУ, включал гимн Украины и народные песни. Видео с ним мгновенно разлетались в соцсетях и поддерживали украинцев, которые оказались в оккупации, и не только их.

"В первый день я был без флагов и колонок, потом мне их дали. Я ездил по Днепровскому рынку, поддерживал херсонцев, придавал им уверенности, что придут украинские войска и освободят Херсон", – рассказывает мужчина.

В захваченном россиянами городе волонтер прожил более полугода, тогда его эвакуировали в Запорожье. Признается, что выехал из Херсона, потому что возникла угроза его жизни. За время оккупации ему удалось собрать около 600 тыс. грн, он передал их на нужды ВСУ.

"Дядя Гриша" потом делился воспоминаниями, что собирая деньги на рынке в Херсоне, его больше всего растрогало, когда донатили люди преклонного возраста.

Волонтер признается, что он понимал, насколько опасно было собирать деньги на украинскую армию в оккупированном городе, но не мог сидеть, сложа руки. По его словам, каждый раз он выходил на рынок "как на минное поле", потому что был риск не вернутся домой.

Где сейчас "дядя Гриша" и чем занимается

"Дядя Гриша" после переезда из Херсона продолжает собирать донаты на ВСУ. Сам он говорит, что его медийность теперь помогает – люди узнают его и охотнее донатят.

С начала 2024 года он начал ездить по большим городам Украины, чтобы расширить "географию своего волонтерства". Уже успел посетить 25 городов. В каждом "дядя Гриша" проводит неделю, о больших городах за это время ему удается собрать 450-500 тыс. грн.

Сейчас "дядя Гриша" в основном собирает на дроны и Starlink, поддерживает 25-ю и 59-ю бригады. Раз в месяц он ездит на фронт, чтобы лично передать помощь.

"Я доволен тем, что в свои 77 лет еще работаю и помогаю ВСУ. Дай Бог мне еще немного здоровья и я доживу до победы", – говорит волонтер.

"Дядя Гриша" призывает украинцев больше донатить на нужды армии. По его словам, за время полномасштабного вторжения ему удалось уже собрать около 4 млн. грн.

"Дядя Гриша" собирает деньги по всей Украине на нужды ВСУ (фото: Херсон)