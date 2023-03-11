Сопредседатель партии "Зеленых" в Германии выступил за ускорение военной помощи Украине

"Когда в ближайшие несколько недель начнется большое наступление россиян, как только земля перестанет быть такой топкой, мы поймем, что опоздали. Надо думать о том, как ускорить поставки Leopard, чтобы большая часть из них поступила в ВСУ уже в этом году, а не в 2024-м", - заявил Нурипур.

Сопредседатель "Зеленых" также недоволен тем, что дискуссия о поставках истребителей Киеву в Германии до сих пор не начата. По его словам, когда, например, Польша сообщает, что передает Украине еще несколько танков Leopard, это шаг в правильном направлении.

"Дебаты об истребителях не отложены. Сейчас актуально - ускорение поставок танков и производства боеприпасов", - отметил политик.