"Сострадание победило": Словения отказалась легализовать помощь при смерти

По предварительным подсчетам избирательной комиссии, против эвтаназии в Словении проголосовали около 53% избирателей, тогда как поддержали законопроект почти 46%. Явка составила примерно 41%, а количество голосов "против" превысило необходимый 20-процентный порог от общего числа избирателей.

Закон, принятый парламентом в июле, предусматривал, что психически дееспособные пациенты без шансов на выздоровление или с невыносимой болью могли бы самостоятельно ввести смертельные препараты после одобрения двух врачей и консультационного периода. При этом он не распространялся на людей с психическими заболеваниями.

Новые правила должны были дать возможность тяжелобольным выбирать "достойный конец жизни", утверждали сторонники эвтаназии, среди которых и правительство премьер-министра Роберта Голоба.

Оппоненты же - консервативные объединения, часть медицинского сообщества и католическая церковь - настаивали, что закон противоречит конституции и может обесценить человеческую жизнь.

После объявления результатов выборов лидер движения против, Алеш Примц, заявил, что "сострадание победило", а страна фактически отклонила "реформу социального государства, основанную на смерти из-за отравления".

После нынешнего волеизъявления действие закона приостанавливается.

Несмотря на поражение на референдуме, премьер Голоб подчеркнул, что проблема не исчезла: "Речь идет не о политике - это вопрос достоинства, прав человека и личного выбора".

Именно поэтому сторонники реформы надеются, что законодательство в будущем все же будет обновлено.

Президент страны Наташа Пирц Мусар призвала граждан активнее участвовать в референдумах, подчеркивая их значение для демократии: "Мы имеем право говорить политикам, что считаем правильным, а что - нет".

Словения могла стать одной из немногих стран ЕС, где эвтаназия разрешена законом; уже сейчас подобные правила действуют в Австрии, Нидерландах, Бельгии и некоторых других государствах. Однако, по результатам голосования, общество решило, что к таким изменениям еще не готово.