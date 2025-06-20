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В Британии сделали первый шаг к легализации эвтаназии

Великобритания, Пятница 20 июня 2025 22:37
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В Британии сделали первый шаг к легализации эвтаназии Фото: парламент Британии поддержал легализацию эвтаназии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Великобритании проголосовал за законопроект о легализации ассистированного суицида (эвтаназии). Это открывает путь к самому масштабному социальному изменению в стране за последнее поколение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агенство, законопроект поддержали 314 депутатов, тогда как против был 291 парламентарий.

Закон "О неизлечимо больных взрослых (конец жизни)" предоставит психически здоровым и неизлечимо больным взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить шесть месяцев или меньше, право решить, завершить ли свою жизнь с помощью врачей.

Теперь документ перейдет в Палату лордов, где его ожидает несколько месяцев обсуждений и поправки. Несмотря на возможные изменения неизбранные лорды вряд ли будут блокировать законодательство, принятое избранными членами Палаты общин.

Таким образом, Британия может присоединиться к таким странам, как Австралия, Канада и отдельные штаты США, где уже разрешили ассистированный суицид.

Сторонники законопроекта говорят, что он обеспечит достоинство и сострадание людям, которые страдают. Противники же утверждали, что больные люди могут чувствовать, что им следует покончить с жизнью, боясь стать обузой для своих семей и общества.

Напомним, в мае этого года нижняя палата парламента Франции (Национальная ассамблея) поддержала в первом чтении противоречивый для многих законопроект об эвтаназии.

Также в январе 2022 года в Австрии вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию неизлечимо больных.

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