До списку спостерігачів місії ОБСЄ запропонували внесли двох росіян

Список ще знаходиться на затвердженні в МЗС

Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на данный момент находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом заявил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interfax.ua.

Райнер отметил, что среди предложенных кандидатов - двое россиян.

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он.

По его словам, сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

Напомним, в Раде опубликован текст законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. При этом зарегистрировали законопроект в понедельник, 4 февраля.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить российских наблюдателей на выборы в Украине.