До списку спостерігачів місії ОБСЄ запропонували внесли двох росіян

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Список ще знаходиться на затвердженні в МЗС

Список спостерігачів місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на даний момент знаходиться на затвердженні в Міністерстві закордонних справ України. Про це заявив речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Рейнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interfax.ua.

Райнер зазначив, що серед запропонованих кандидатів - двоє росіян.

"Ми дійсно отримали пропозиції 92 кандидатів з країн-членів ОБСЄ - двоє з них з Росії. У відповідності з методикою БДІПЛ ми відправили цей список в МЗС України. Наскільки я розумію, переговори між БДІПЛ у Варшаві та МЗС у Києві тривають", -сказав він.

За його словами, зараз в Україні знаходяться 17 експертів від БДІПЛ.

"Що стосується основної команди - 17 експертів - в ній немає представників РФ", - додав він.

Нагадаємо, в Раді опублікований текст законопроекту №9524 "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. При цьому зареєстрували законопроект у понеділок, 4 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Петро Порошенко заявив, що Прикордонній службі України буде дано наказ не пропустити російських спостерігачів на вибори в Україні.