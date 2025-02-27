Список лекарств, на которые надо снизить цену, должны формировать врачи и пациенты, а не производители, - экономист

Введение скидок на так называемый список ТОП-100 препаратов с 1 марта 2025 года может оказаться неэффективным из-за сомнительного подхода к формированию списка лекарств.

По его словам, список препаратов, на которые должны снизиться цены на 30%, формировали не врачи и даже не само Министерство здравоохранения, а производители. Это ставит под сомнение социальную целесообразность такого решения.

"Минздрав пошел по пути учета лоббизма "большой фармы": список ТОП-100 лекарств, цены на которые должны снизиться в ближайшее время на 30% (с 1 марта 2025 года), составили даже не чиновники, а производители. Которые, конечно, заложили в этот список "свой интерес". Учитывая, кому принадлежит "большая фарма" в Украине - это лоббизм лишь нескольких групп конечных бенефициаров. Да и не их это дело. Решать, какие препараты являются жизненно важными должны врачи с учетом интересов пациентов, тогда станет понятно цены на какие препараты должны быть снижены. Кажется, что производители с помощью лоббизма просто сформировали наиболее выгодный для себя "список", - отмечает Кущ.

Он обратил внимание, что в перечне нашлось место для девяти видов аскорбинки и ряда препаратов с недоказанной эффективностью, таких как "Новирин", тогда как пациенты с диабетом, сердечно-сосудистыми болезнями или онкологией не получили никаких реальных скидок.

Экономист отмечает, что Минздрав фактически самоустранился от определения направлений социальной поддержки и передал этот процесс в руки производителей.

"Но не должны ли именно врачи вместе с потребителями и Минздравом определять, какие лекарства являются критически важными для пациентов и на какие препараты ввести соответствующие скидки? Тем более, что такие механизмы определения в виде независимого опроса врачей и пациентов, достаточно легко провести. Минздрав должен защищать здоровье людей и их потребности, а не сверхприбыли производителей", - подытожил Кущ.