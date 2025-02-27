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Список ліків, на які треба знизити ціну, мають формувати лікарі і пацієнти, а не виробники, - економіст

Четвер 27 лютого 2025 13:57
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Список ліків, на які треба знизити ціну, мають формувати лікарі і пацієнти, а не виробники, - економіст Фото: список ліків, на які треба знизити ціну, мають формувати лікарі і пацієнти, а не виробники (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Запровадження знижок на так званий список ТОП-100 препаратів з 1 березня 2025 року може виявитися неефективним через сумнівний підхід до формування списку ліків.

Про це заявив економіст Олексій Кущ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, список препаратів, на які мають знизитися ціни на 30%, формували не лікарі і навіть не саме Міністерство охорони здоровʼя, а виробники. Це ставить під сумнів соціальну доцільність такого рішення.

"МОЗ пішов шляхом врахування лобізму "великої фарми": список ТОП-100 ліків, ціни на які мають знизитись найближчим часом на 30% (з 1 березня 2025 року), склали навіть не чиновники, а виробники. Які, звичайно, заклали у цей список "свій інтерес". Враховуючи, кому належить "велика фарма" в Україні - це лобізм лише декількох груп кінцевих бенефіціарів. Та й не їхня це справа. Вирішувати, які препарати є життєво важливими мають лікарі з урахуванням інтересів пацієнтів, тоді стане зрозуміло ціни на які препарати мають бути знижені. Здається, що виробники за допомогою лобізму просто сформували найбільш вигідний для себе "список", – наголошує Кущ.

Він звернув увагу, що у переліку знайшлося місце для дев'яти видів аскорбінки та низки препаратів із недоведеною ефективністю, таких як "Новірин", тоді як пацієнти з діабетом, серцево-судинними хворобами чи онкологією не отримали жодних реальних знижок.

Економіст зазначає, що МОЗ фактично самоусунувся від визначення напрямків соціальної підтримки й передав цей процес у руки виробників.

"Але чи не повинні саме лікарі разом із споживачами та МОЗ визначати, які ліки є критично важливими для пацієнтів і на які препарати запровадити відповідні знижки? Тим більше, що такі механізми визначення у вигляді незалежного опитування лікарів та пацієнтів, досить легко провести. МОЗ має захищати здоров'я людей і їх потреби, а не надприбутки виробників", – підсумував Кущ.

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