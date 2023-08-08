Списки утверждает Минобороны. В РФ заключенных заставляют уходить на фронт в Украину

В начале августа в территориальные органы поступило указание от директора ФСИН прислать результаты опроса осужденных и осмотра их личных дел. Также необходимо было указать перечень пригодных к строевой службе, проходивших ранее службу в ВС РФ, имеющих водительское удостоверение и навыки управления транспортным средством.

По словам источника, в тюрьмах РФ началась волна призыва осужденных к "Шторму Z" – это отряд, сформированный из заключенных, завербованных в российских тюрьмах министерством обороны.

Следует напомнить, что в июне этого года российский диктатор Владимир Путин подписал поправки к законам о "Военном долге и военной службе" и "Мобилизационной подготовке". Согласно им, отбываемые наказания отныне подлежат военному учету. В случае мобилизации, призыва в ряды ВС (в военное время), при заключении контракта на военную службу отбывание ими наказание может быть прекращено.

Родственники заявляют, что их будут отправлять в зону СВО принудительно.

"В колониях в разных регионах прошел слух, что будут забираться, но не на добровольной основе", - пишут родные в специализированных чатах.

Удалось выяснить, что к принудительному отправлению на фронт готовятся в колониях Новосибирской, Саратовской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Томской, Нижегородской областей.

Одна из родственниц заключенного пишет в чате: "Могут ли сейчас принудительно забирать из колоний на СВО? У нас ведь не военное положение. Просто на ИК-13 Новосибирской области пришли списки на заключенных, которых хотят забрать принудительно". По ее словам, в списке 170 человек.

Еще один источник заявляет, что в исправительных учреждениях Новосибирской области на фронт забрали девять человек и планируют забирать дальше.

Что касается Липецкой области, то, по словам россиян, там тоже проводили опрос тех, кто служил в армии. Похожие сообщения – из Пермской и Нижегородской областей.

Как пишет "МО", российские заключенные ищут способы избежать отправки на войну. В частности, российское Минобороны не подписывает контракты с ВИЧ-инфицированными, а также заключенными "с низким социальным статусом" (педофилы, террористы, организаторы незаконного вооруженного формирования).

"По спискам из МО забирают всех, кроме ВИЧ-инфицированных. Никакого согласия у заключенных теперь не спрашивают. Люди ищут какие-то варианты, вплоть до получения ВИЧ-статуса, чтобы только не уйти в зону СВВ", - говорится в расследовании.

Набор заключенных в войска оккупантов

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине.

В мае в Генштабе ВСУ сообщали, что российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Кроме того, Росармия создает лагеря для подготовки заключенных на временно оккупированных территориях.

По данным Bloomberg, РФ готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, оставленный после себя наемниками ППК "Вагнера".

Европейские официальные лица заявили, что, взяв на себя вербовку осужденных, Минобороны РФ неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 000 человек. Около 2000 человек служат в так называемых штрафных воинских частях "Шторм Z".

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