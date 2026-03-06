RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Списание вагонов по возрасту: эксперт оценил влияние и экономические риски

15:22 06.03.2026 Пт
2 мин
Подход к списанию грузовых вагонов по календарному возрасту противоречит практике Европейского Союза
aimg Александр Мороз
президент Международной торговой палаты в Украине Владимир Щелкунов (фото: iccua org)

Подход к списанию грузовых вагонов по календарному возрасту, заложенный в приказе Мининфраструктуры, противоречит практике Европейского Союза и может создать значительные риски для экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Международной торговой палаты в Украине Владимира Щелкунова.

Комментируя решение Верховного Суда Украины оставить в силе соответствующий приказ, он отметил, что документ фактически определяет правила функционирования рынка грузовых перевозок на ближайшие годы и будет влиять на работу промышленности, аграрного сектора и логистики.

По его словам, в большинстве стран ЕС ключевым критерием дальнейшей эксплуатации вагонов является их техническое состояние, определяемое по результатам регулярных инспекций, ремонта и модернизации, а не формальный возраст подвижного состава. В Европе средний возраст грузовых вагонов часто превышает 40 лет, а отдельные вагоны эксплуатируются 60-70 лет при условии надлежащей технической диагностики.

Щелкунов предупредил, что жесткое применение возрастных ограничений может привести к значительному сокращению вагонного парка и дефициту подвижного состава, что повысит стоимость перевозок и ухудшит конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках.

В то же время он отметил, что обновление вагонного парка необходимо, однако должно происходить постепенно и с учетом экономических условий. По предварительным оценкам, комплексное обновление парка может потребовать более 120 млрд грн инвестиций.

В ICC Ukraine отмечают необходимость гармонизации транспортной политики Украины с европейскими подходами и сохранения предсказуемых правил для рынка в условиях войны и будущего послевоенного восстановления.

Что этому предшествовало

Верховный Суд оставил в силе приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. Решение от 25 февраля 2026 года поддержало позицию власти, несмотря на предостережения бизнеса о неизбежном дефиците парка и угрозе для логистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бизнес