Списання вагонів за віком - лобістська схема, яка спричинить катастрофу на ринку перевезень, - аграрії

"Ми розуміємо, що це чисто лобістська штука, яка робиться для завантаження одного з українських заводів, які мають ці вагони будувати. Я не проти українських вагонобудівних заводів, але ж не за рахунок коштів аграріїв", - сказав Дикун.

Він пояснив: у бізнесу немає коштів для закупівлі значної кількості вагонів замість тих, які будуть списані за віком. Тому на ринку виникне серйозний дефіцит вагонів, що призведе до зривів контрактів та збитків бізнесу, який не зможе вчасно перевезти свою продукцію.

Дикун наголосив: власники вагонобудівних заводів, які завдяки цьому рішенню отримають замовлення на виготовлення значної кількості своєї продукції, не повинні збагачуватись за рахунок бізнесу.

"Ми за оновлення (вагонного парку, - ред.), але треба, щоб робилося якось планомірно. А так виходить зараз, ці вагони заберуть, і що треба буде робити українським аграріям? Йти і купувати нові вагони. А де ми на це маємо взяти гроші? А про це ніхто не подумав. Вони просто мають дістати ці гроші і йти бігом купувати ці вагони", - зазначив Дикун.

Він також нагадав, що в Європі залізничні вагони списують не за віком, а виключно за їх технічним станом, тож ініціатива української влади виглядає не інакше, як лобістська схема.

"Тупа лобістська штука для одного українського Крюківського вагонобудівного заводу. От вирішили так пролобіювати, забрати гроші з кишені аграрія і перекласти їх в кишеню власника заводу. Подивіться, хто власник цього заводу - і ви все зрозумієте. Один з українських олігархів", - підсумував Дикун.