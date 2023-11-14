Совместно с Индией. США расширяют производство бронетранспортеров Stryker

США договорились о совместном производстве боевой бронированной машины Stryker с Индией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

США и Индия будут совместно производить бронетехнику Stryker, поскольку обе страны стремятся противостоять растущей военной мощи Китая в Азии.

Это усилит обороноспособность Индии на границе с Китаем и поможет стране снизить зависимость от российского оружия. Также в этом заинтересован индийский премьер-министр Нарендра Моди, который стремится расширить промышленную базу Индии.

Индийский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что большая часть техники будет развернута вдоль границы Индии с Китаем. Часть машин также будет развернута вдоль границы Индии с Пакистаном.

"Индии нужны тысячи машин совместного производства, большинство из которых будут вооружены противотанковыми ракетными комплексами. Остальные будут использоваться для наблюдения за полем боя или в качестве командных машин", - сказал индийский чиновник.

Характеристики Stryker

В последние годы армия США модернизировала Stryker, оснастив его 30-мм пушкой и разработав оружие направленной энергии для противовоздушной обороны малой дальности.

Вес машины достигает до 18,77 тонны, максимальная скорость - 96 км/ч по шоссе. БТР вмещает в себя до 9 человек экипажа.

Вооружение Stryker:

105-мм пушка M68A2 (M1128 MGS),

7,62-мм спаренный пулемёт (M1126 ICV),

12,7-мм зенитный пулемёт (M1127 RV)

Stryker оперативно доставляет пехоту на поле боя или к месту вооруженного конфликта.

Stryker в Украине

В январе 2023 года США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. В его состав вошли 90 бронетранспортёров Stryker, в том числе 20 инженерных машин с противоминными катками.

В марте 2023 года 90 БТР Stryker прибыли в Германию, откуда они направились в Украину.