Общих точек нет, но не отказываемся. Лавров высказался о переговорах с Украиной

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но в очередной раз грозится, что чем дольше Киев буде отказывается, тем труднее будет договариваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД России Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.

"Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться", - сказал он.

При этом Лавров отметил, что не видит общих точек позиции с Украиной в возможных переговорах.