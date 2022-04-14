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Спікери парламентів Польщі та Чехії сьогодні приїдуть до Києва

Фото: глави парламентів Чехії та Польщі їдуть в Україну (twitter.com/Vystrcil_Milos)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 14 квітня, Україну з візитом відвідають глави парламентом Чехії та Польщі - Мілош Вистрчіл і Томаш Гродський. Делегації їдуть до Києва поїздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера чеського парламенту Мілоша Вистрчила.

"Є запрошення, від яких не відмовляються", - підписав він опубліковане фото, на якому зображені віце-президент Сенату Іржі Ружичка, голова міжнародного комітету Павел Фішер і польські сенатори на чолі зі спікером Сенату Польщі Томашем Гродським.

Пізніше він опублікував наступний твіт "Доброго ранку, Україно".

Нагадаємо, напередодні в Києві з візитом були президенти Польщі та країн Балтії.

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