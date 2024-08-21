Спикер ВМС об ударе по С-300 в Ростовской области: не первая такая атака и не последняя
Украинские воины продолжат наносить удары по российской технике на территории РФ подобно тому, как они сегодня, 21 августа, атаковали С-300 в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
У спикера попросили рассказать, есть ли более подробная информация насчет удара по позиции российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Ростовской области.
Он отметил, что для того, чтобы подтвердить поражение, необходимо обычно более суток. И подробностей такой атаки пока раскрывать нельзя.
"Единственное, что хочу отметить, что это не первый такой кейс и не последний", - отметил Плетенчук.
Он добавил, что вторая важная деталь - локация, где произошла атака. Это доказательство того, что у Украины есть оружейные системы с достаточно большим радиусом действия.
"Очередным подтверждением этого является в том числе отсутствие россиян в акватории Азовского моря", - рассказал спикер ВМС.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 21 августа, Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения ВМС ударили по позиции российского ЗРК С-300 под Новошахтинском Ростовской области.
Военные рассказали, что в целевых точках были зафиксированы взрывы. При этом они не уточнили, был ли поврежден С-300 врага.
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