Спикер парламента Латвии прибыла с визитом в Украину

"Совет встретить и поздравить с первым официальным визитом в Украине спикера Саейма Латвии Дайгу Миериню! Этот визит еще больше укрепит дружеский альянс между нашими странами и парламентами" - отметила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк

Помощь Украине от Латвии

Напомним, Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы и прочее. Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

В общей сложности Латвия предоставила Украине помощи на 595 млн евро с начала полномасштабной агрессии РФ. Это составляет 0,85% ВВП страны.