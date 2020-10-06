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Спікер парламенту Киргизії подав у відставку

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 18:05
Спікер парламенту Киргизії подав у відставку
Фото: Дастан Джумабеков (facebook com dastanbek djumabekov)
Автор: РБК-Україна

На тлі протестів в Киргизії і скасування результатів парламентських виборів спікер Жогорку Кенеша (киргизький парламент) Дастан Джумабеков подав у відставку. Його заяву мають затвердити депутати.

Про це повідомляє akipress.org.

Повідомляється, що на позачерговому засіданні парламенту, яке проходить в готелі "Достук", стало відомо про відставку Джумабекова. На даний момент заяву розглядають депутати, йде процедура голосування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом двох тижнів у Киргизії призначать повторні парламентські вибори. Сьогодні на тлі протестів Центральна виборча комісія прийняла заяву про невизнання підсумків виборів.

Очікується, що парламент може оголосити імпічмент президенту Сооронбаю Жеенбекову, якщо він не піде у відставку добровільно.

Також в ніч протестів демонстранти звільнили зі слідчого ізолятора колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Влітку його засудили до позбавлення волі строком на 11 років і два місяці, а також позбавили всіх державних нагород та майна. Його судили за корупцію і загибель спецназівця при спробі його затримання.

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