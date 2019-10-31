Спікер Палати громад Британії покинув свій пост

Спікер Палати громад парламенту Великобританії Джон Беркоу покидає свій пост після десяти років роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Палати общин в Twitter.

Як повідомляється, сьогодні був останній день роботи спікера.

"Сьогодні був останній день роботи спікера Джона Беркоу на цьому посту. Члени парламенту подякували спікера і наставника спікера священика Троянду Хадсон-Уилкин", - йдеться в повідомленні.

Про наміри залишити посаду спікера британської палати громад 31 жовтня Беркоу оголосив ще у вересні.

Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад британського парламенту, підтримала ініціативу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про проведенні дострокових виборів 12 грудня.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе країні вийти зі складу ЄС.