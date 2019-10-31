Спікер Палати громад Британії покинув свій пост

Беркоу був спікером Палати громад протягом 10 років
Спікер Палати громад парламенту Великобританії Джон Беркоу покидає свій пост після десяти років роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Палати общин в Twitter.
Як повідомляється, сьогодні був останній день роботи спікера.
"Сьогодні був останній день роботи спікера Джона Беркоу на цьому посту. Члени парламенту подякували спікера і наставника спікера священика Троянду Хадсон-Уилкин", - йдеться в повідомленні.
Про наміри залишити посаду спікера британської палати громад 31 жовтня Беркоу оголосив ще у вересні.
Нагадаємо, 29 жовтня Палата громад британського парламенту, підтримала ініціативу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про проведенні дострокових виборів 12 грудня.
Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про необхідність проведення дострокових виборів 12 грудня. За його словами, це допоможе країні вийти зі складу ЄС.