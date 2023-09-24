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В Конгрессе США передумали урезать помощь Украине в новом бюджете

Воскресенье 24 сентября 2023 15:15
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В Конгрессе США передумали урезать помощь Украине в новом бюджете Фото: Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Ранее он утверждал об изъятии 300 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По словам Маккарти, он решил сохранить 300 млн долларов помощи Украине после того, как понял, что на следующей неделе появится еще один законопроект о финансировании Государственного департамента и иностранных операций, который также будет содержать средства для нашей страны.

Спикер Палаты представителей утверждает, что изъятие помощи из Государственного департамента и иностранных операций "становится сложнее", из-за чего он решил сохранить средства в обоих проектах.

На следующей неделе Палата представителей проведет единое процедурное голосование для продвижения законопроектов об ассигнованиях, включая те, которые финансируют Пентагон, Государственный департамент и зарубежные операции.

"Это не решает проблему, потому что у одного из других есть некоторые вещи для Украины. Поэтому сделать это стало слишком трудно, поэтому мы оставляем это", - отметил Маккарти.

Отмечается, что законопроект о финансировании Пентагона включает 300 млрд долларов. Он предусматривает средства на:

  • оказание помощи, включая обучение;
  • оборудование;
  • материально-техническое обеспечение;
  • поставки и услуги;
  • оклады и стипендии;
  • обеспечение;
  • разведывательную поддержку военных и национальных сил безопасности Украины, а также других сил или групп, признанных и подчиненных правительству Украины;

Помощь США Украине

На фоне того, что Соединенные Штаты Америки продолжают отправлять миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить случаи мошенничества или злоупотребления.

Между тем, согласно пресс-службе Офиса генерального инспектора Пентагона, США назначили генерального инспектора министерства обороны Роберта Сторча наблюдателем за выделенными Украине средствами.

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