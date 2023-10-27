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Спикер Палаты представителей США заявил, что помощь Украине и Израилю следует принимать отдельно

Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что беспокоится о выделении помощи Украине, а в поддержку Израилю придется искать средства, сокращая расходы в других сферах.

Джонсон сказал, что виделся по этому вопросу с президентом США Джо Байденом и сказал ему "сказать, какой объект и конечная цель в Украине", однако, Белый дом якобы не предоставил ему такую информацию.

При этом он заявил, что среди республиканцев якобы существует консенсус относительно того, что помощь Украине и Израилю следует рассматривать отдельно.

Помощь Украине и Израилю

Напомним, 17 октября Bloomberg сообщило, что Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю .

20 октября Белый дом сообщил, что Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить на поставки Украине, 14,3 млрд долларов – Израилю. Politico писало, что Сенат может заблокировать такой пакет из-за несогласия республиканцев.

После своего избрания на должность Джонсон заявил, что открыт к переговорам о выделении помощи Украине, но "при определенных условиях".

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