Спикер Палаты представителей США озвучил, чего далее ждать от Вашингтона в Иране

Спикер Палаты представителей США озвучил, чего далее ждать от Вашингтона в Иране

03:17 19.03.2026 Чт
2 мин
Майк Джонсон повторил заявления Трампа, что завершение конфликта уже приближается к концу
Маловичко Юлия
Фото: Майк Джонсон (Getty Images)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в среду заявил, что миссия Вашингтона в Иране скоро завершится, повторив заявления президента Дональда Трампа по поводу конфликта.

На вопрос CNN о цене войны спикер ответил, что, по его мнению, ее еще нельзя подсчитать, поскольку операция все еще продолжается.

Хотя отметим, что если говорить о финансовой стороне, по подсчетам аналитиков, один день операции США против Ирана стоит Вашингтону 900 млн долларов.

"Главнокомандующий также это сказал. Что ж, уже несколько недель подряд. Я думаю, что миссия почти выполнена, и я верю, что она очень скоро завершится", - сказал Джонсон.

Позже он признал журналистам, что закрытие Ормузского пролива, критически важного водного пути для прохождения значительной части мировых поставок нефти, усложнило сроки.

Как известно, операция США и Израиля против Ирана длится уже три недели. На данный момент на Ближнем Востоке - эскалация. Трамп хотел созвать союзников для разблокирования важного Ормузского пролива, который перекрыл Тегеран, но страны НАТО отказали президенту США помогать ему в этом.

Отметим, что вопреки тому, что на Ближнем Востоке фиксируется эскалация конфликта, Трамп неоднократно заявлял чуть ли не о победе над Ираном. К примеру, недавно он сказал, что война в Иране закончится тогда, когда он захочет.

Однако сегодня Трамп заявил, что уже не хочет наносить удары по энергообъектам Ирана после того, как Израиль в среду атаковал важное иранское газовое месторождение.

