Спікер Держдепартаменту США захворів на коронавірус

"Вперше відчувши симптоми сьогодні вранці, незабаром після цього я здав аналіз на COVID-19 і тепер буду перебувати в карантині протягом наступних 10 днів. Я відчуваю себе неважливо, але вдячний за захист від важких захворювань, який забезпечують безпечні та ефективні вакцини", - написав він.