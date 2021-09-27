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Спікер Держдепартаменту США захворів на коронавірус

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США, Понеділок 27 вересня 2021 21:52
Спікер Держдепартаменту США захворів на коронавірус Фото: спікер Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс захворів на коронавірус. Тепер він перебуватиме на карантині протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Неда Прайса в Twitter.

"Вперше відчувши симптоми сьогодні вранці, незабаром після цього я здав аналіз на COVID-19 і тепер буду перебувати в карантині протягом наступних 10 днів. Я відчуваю себе неважливо, але вдячний за захист від важких захворювань, який забезпечують безпечні та ефективні вакцини", - написав він.

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