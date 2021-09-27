Спікер Держдепартаменту США захворів на коронавірус
Фото: спікер Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс захворів на коронавірус. Тепер він перебуватиме на карантині протягом 10 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Неда Прайса в Twitter.
"Вперше відчувши симптоми сьогодні вранці, незабаром після цього я здав аналіз на COVID-19 і тепер буду перебувати в карантині протягом наступних 10 днів. Я відчуваю себе неважливо, але вдячний за захист від важких захворювань, який забезпечують безпечні та ефективні вакцини", - написав він.