Спикер Джонсон призвал Белый дом "тщательно взвесить" последствия отмены санкций против РФ

По убеждению спикера Палаты представителей, решение об отмене ограничений против России будет иметь "непредсказуемые последствия".

"Конгресс решительно проголосовал за это лишь несколько недель назад, и мы понимаем, что Путину нельзя доверять", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, накануне он обсуждал ситуацию с несколькими коллегами, также выражавшими обеспокоенность. Среди них были законодатели, работающие в комитетах по разведке и иностранным делам.

Сам Джонсон в тот момент с Трампом не общался. Он объяснил это насыщенными графиками и поездками обоих политиков. В то же время спикер уже передал свои оговорки команде Белого дома.

"Я сказал команде Белого дома, что нам нужно обсудить этот вопрос и, по моему мнению, тщательно взвесить непредсказуемые последствия, которые могут из этого вытекать", - отметил Джонсон.

Он добавил, что президент оценивает этот вопрос так же внимательно, как и другие решения.

"Послушайте, у него есть две главные цели… Ежедневно он стремится обеспечить безопасность Америки и снизить стоимость жизни для каждого американца. Он постоянно мыслит нестандартно, генерируя креативные идеи и тщательно их оценивает. Поэтому я считаю, что в конечном итоге здесь будет принято правильное решение", - добавил политик.

Джонсон выразил надежду, что в конечном итоге администрация примет правильное решение.

Республиканцы раскритиковали решение Трампа

По данным издания, уже несколько законодателей из Республиканской партии успели раскритиковать шаг Трампа.

Сенатор-республиканец Том Тиллис от Северной Каролины подверг сомнению готовность администрации выполнять волю Конгресса. В сообщении в соцсети X он напомнил, что соответствующий законопроект в Сенате поддержали 86 голосов против 11.

"Какую часть выполнения закона, принятого Сенатом 86 голосами против 11, не понимают президент и его советники? Недопустимо, что эта администрация капитулирует перед российским диктатором, незаконно вторгшимся в Украину и ежедневно убивающим невиновных гражданских", - подчеркнул он.

Другой республиканец, член Палаты представителей Дон Бэкон от Небраски, также раскритиковал решение президента. Он написал в X, что Трамп "продолжает войну, а не кончает ее".