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Спикер Джонсон рассказал, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата представителей США займется вопросом нового финансирования помощи Украине после того, как будет предотвращено временное прекращение работы американского правительства (шатдаун).

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Корреспондент издания поинтересовалась у Джонсона, есть ли у него ответ на призыв 23 европейских лидеров одобрить новую помощь Украине. 

"Палата представителей рассматривает все доступные возможности. И мы вернемся к этому, как только правительство получит финансирование", - отметил спикер. 

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки вооружения нашим защитникам от американцев приостановлены. 

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. Для нашей страны предусмотрено более 60 млрд долларов. 

Для того, чтобы решение о выделении денег вступило в силу, документ должна поддержать Палата представителей. 

Спикер Палаты Майк Джонсон ранее заявлял, что пока не хочет выносить законопроект на голосование. Он считает, что деньги для Украины нужно рассматривать в привязке к финансированию защиты границ США от мигрантов. 

Несколько дней назад президент США Джо Байден собирал в Белом доме лидеров Конгресса, Джонсон также присутствовал. По итогам встречи никаких конкретных решений по вопросу Украины принято не было. 

 

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