Spiegel: международные корпорации трудоустроят более четверти миллиона украинских беженцев

"Десятки крупных международных компаний согласились обучить и нанять более 250 000 человек, покидающих Украину, в основном женщин, и беженцев из других стран Европы", - говорится в материале.

Компании, в частности компании с филиалами в Германии, взяли на себя такое обязательство в понедельник в Париже на конференции, организованной Tent Partnership for Refugees. Это воплотил в жизнь курдский предприниматель Хамди Улукая, который заработал миллиарды как иммигрант в США.

В число компаний-участников входят Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks и The Body Shop. Только крупные агентства временного трудоустройства хотят трудоустроить около 150 000 беженцев.

"Поскольку конца войны РФ против Украины пока не видно, крайне важно предложить миллионам беженцев долгосрочную интеграцию и возможность получить работу", - заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Предприниматель Улукая сказал, что женщинам из Украины при поиске работы приходится сталкиваться с большим количеством препятствий. Речь идет о незнании местного языка и проблемах при уходе за детьми.

Украинские беженцы в Европе

Спустя год с начала войны временной защитой в ЕС пользуются 4 млн жителей Украины. Десять стран Европы предоставили убежище более 100 тысячам украинских беженцев.

Сегодня стало известно, что Германия может предоставить Молдове грант на 3 млн евро для помощи украинским беженцам.