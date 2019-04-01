На більшості спецдільниць в зоні ООС лідирує Зеленський

Підрахунок результатів виборів 2019 показує, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський виграв більше військових спецділянок в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. Відповідні дані оприлюднені на табло в Центральній виборчій комісії (ЦВК) через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що всього в зоні ООС 79 спецділянок для військових. Зокрема, 65 в Донецькій області та в Луганській 14.

В окрузі №45 на шести спецділянках лідирує чинний президент Петро Порошенко, за нього проголосували 1003 людини. За Зеленського проголосували 885 осіб.

В окрузі №46 на 10 спецділянках за Порошенка проголосували 1364 людини, за Зеленського – 1491 осіб.

В окрузі №48 на двох спецділянках виборці віддали перевагу Порошенко, за нього проголосували 1019 осіб. За Зеленського проголосували 778.

Чотири спецділянки на окрузі №49 проголосували так: Порошенко - 684, Зеленський – 566.

В окрузі №50 на двох спецділянках лідирує Зеленський, за нього проголосували 244 людини, за Порошенка - 210.

На окрузі №52 у двох спецділянках виборці віддали більшість голосів за Порошенка – 345, за Зеленського - 171 голос.

Чотири спецділянки на окрузі №57 віддали перевагу Зеленському – 1548 голосів, за Порошенка - 1090.

На окрузі №59 у 13 спецділянках проголосували так: за Зеленського віддали 1290 голосів, за Порошенка - 1827.

На окрузі №60 у шести спецділянках лідирує Зеленський, за нього виборці віддали 833 голосу, за Порошенка - 615.

В Луганській області на окрузі №105 проголосували за Зеленського - 205 осіб, Порошенко - 179.

В окрузі №106 на трьох дільницях проголосували за Зеленського 819 осіб, за Порошенка - 814.

Округ №107 на двох спецділянках проголосував за Зеленського 371 людина, за Порошенка -374.

На окрузі №112 голоси розподілилися так: Зеленський - 82; Порошенка - 159

І в окрузі №114 на двох дільницях проголосували за Зеленського 486 осіб, за Порошенка – 275.

Таким чином, на округах лідирує Порошенка з відривом у 209 голосів. За Зеленського віддали голоси 9718 військовослужбовців. Тоді як за Порошенка - 9927.

Нагадаємо, результати виборів 2019 станом на 10:57 показують зростаючий відрив Володимира Зеленського від чинного президента Петра Порошенка.