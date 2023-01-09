Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России

Какой формат суда по военным преступлениям России обсуждают украинские политики с иностранными партнерами, когда он заработает и удастся ли увидеть президента РФ и других виновных в войне на скамье подсудимых – ниже в материале РБК-Украина.

В 2014 году российские войска, не идентифицируя себя, вторглись в Крым и часть Донбасса, фактически оккупировав эти территории. Спустя восемь лет Россия начала полномасштабную войну против Украины, уже не скрывая своего присутствия на украинской земле. Руководство РФ вместе с множеством ее жителей совершило, главным образом, преступление агрессии против Украины.

В международной правовой системе есть механизм привлечения к ответственности тех, под чьим руководством армии оккупируют территории суверенных государств и убивают там людей. Но на деле, используя этот механизм, нельзя наказать тех, кто отрицает его легитимность.

Сегодня украинские власти, дипломаты, международные партнеры ищут альтернативы, чтобы легально и, что очень важно, результативно судить Россию за все те преступления, которые она совершила в Украине. Как это происходит и чего ждать – разбиралось РБК-Украина.

Коллизии Гааги

12 февраля 2002 года в Гааге начался судебный процесс над бывшим президентом Сербии и Югославии Слободаном Милошевичем. Его обвиняли в преступлении против человечности и геноциде, совершенном в ходе Боснийских и Косовских воен.

Во время суда прокурор Международного трибунала заявила, что Милошевич обвиняется в "самых ужасных преступлениях, известных человечеству", совершенных со "средневековым зверством". Спустя четыре года Милошевич умер, так и не дождавшись приговора.

А еще через некоторое время российская армия под руководством президента России Владимира Путина напала на Украину. Список "самых ужасных преступлений, известных человечеству" пополнился и этому активно способствовали и по сей день способствуют российские оккупанты.

Милошевич стал первым бывшим главой государства, представшим перед Международным трибуналом. В Украине тем временем задаются вопросом – увидим ли мы Путина на скамье подсудимых? Ведь сегодня мы говорим о ситуации, когда акт агрессии сам по себе настолько явен, что прокурорам будет несложно его доказать – российский диктатор в своих обращениях лично подтверждал свои приказы напасть на Украину.

Но есть несколько "но". Сам трибунал, то есть судебный процесс в рамках Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, не может быть осуществлен в его привычном виде по отношению к российскому руководству.

МУС полагается на Римский статут – договор, которым учредили сам суд. Статут ратифицировали 123 государства, Украина и Россия в этот список не вошли, но признали юрисдикцию суда. Украина признала подследственность МУС по части преступлений России на нашей территории. С 2014 года в суде рассматривают дело "Ситуация в Украине". Россия же в 2016 году приняла решение о выходе из юрисдикции Международного суда.

Коллизия состоит в том, что, поскольку Россия не признает легитимность МУС как такового, высшее военно-политическое руководство Кремля нельзя привлечь к ответственности, о чем в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов.

"Реализовать его юрисдикцию в части агрессии РФ против Украины невозможно. Ведь для этого нужно, чтобы РФ ратифицировала Римский статут. Она этого не сделала и не сделает. Более того – она должна дать свое согласие, чтобы против нее Международный суд начал расследование по факту преступления агрессии. Это нонсенс", – отметил глава комитета.

В Гааге суд уже рассматривал дело, связанное с российской агрессией – трагедию с бортом MH-17 (Фото: GettyImages)

Есть ли альтернатива МУС? Привлечь агрессора к ответственности можно и через Международный суд ООН. Но и здесь возникают сложности. Россия пользуется правом постоянного члена в Совете Безопасности ООН, получив его фактически "в наследство" от Советского союза. Любое предложение, вынесенное на обсуждение в Совбез, РФ может ветировать.

Украина может подать в Гаагский суд на российских военных, на пропагандистов, на чиновников низшего звена. Но эффективно осудить тех, от кого и было спущено вниз решение о нападении на другую страну, сегодня невозможно, о чем в комментарии РБК-Украина заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

"МУС может расследовать преступления российских военных средней или ближе к высшей цепи за совершение военных преступлений или преступлений против человечности, скажем, в Буче, в Ирпени, в Изюме. Но у него нет возможности судить военно-политическое руководство РФ. То есть конкретно топ-лидеров РФ", – отметил Кориневич.

Иными словами, Международный суд может рассматривать дела военных преступников из числа солдат, которых им выдаст Украина, возможно, некоторых политиков, которых можно будет привести и посадить на скамью физически. Но расследовать преступление агрессии, то есть фактически нападения России на Украину в Гааге не могут.

Возникает ситуация, в которой становится очевидным, что западные механизмы по привлечению к ответственности глав государств-агрессоров имеют свои недостатки. По факту они бессильны, когда лидер одной страны решает напасть на другую, обесценивая при этом международное право. Поэтому Украина, как пострадавшая сторона, предложила свою идею – Специальный трибунал.

Спецсуд для Путина

Разговоры о суде над Россией и ее президентом начались с первых дней полномасштабного вторжения. Но международные партнеры не были готовы к обсуждению Трибунала. После 24 февраля украинцы дали понять своим западным союзникам, что одной победы недостаточно – преступник должен понести справедливое наказание, а не "уйти в тень" на время, чтобы потом снова пытаться наладить отношения с Западом.

Когда стало очевидно, что существующая модель Гаагского суда не сработает в случае Украины против России, украинские дипломаты в составе делегаций стали продвигать идею Специального трибунала. Это суд, который создается под единичный случай, если общепринятые нормы применить невозможно.

На самом деле идея Спецтрибунала не нова. Логично предположить, что необходимость проводить судебные процессы может коснуться тех стран, которые не ратифицировали Римский статут. Схема специального трибунала применялась в 2003 году с подачи Сьерра-Леоне – правительство страны просило ООН помочь осудить виновных в гражданской войне. К слову, в этом деле был осужден бывший президент Либерии.

Идея суда над кремлевской военной и политической элитой постепенно стала обретать свои формы. Сегодня предварительно известно, что Спецтрибунал будет работать по принципу ad hoc ("для определенного случая" - лат.). Для его создания будут привлечены как международные специалисты, так и украинские прокуроры – они войдут в предполагаемый состав рабочей группы, которая будет работать в Гааге.

Однако пока все на этапе заявлений о механизме создания Трибунала.

Окружение Путина и политики РФ должны ответить за военные преступления в Украине (Фото: GettyImages)

При удачном стечении обстоятельств в Офисе президента надеются, что уже к концу 2023 года подпишут договор со странами-партнерами о создании Спецтрибунала для российского руководства. И здесь возникает еще один, не менее важный вопрос – увидит ли мир идеологов войны против Украины на скамье подсудимых? Практически сделать это невозможно, если Путин все еще будет президентом России – его просто никто не выдаст. Но ситуация может измениться.

"Суд в принципе может работать заочно, но и само издание ордеров на арест и обвинений – это много значит. А потом кто знает, что будет происходить в России. Никто ж не ожидал, что Слободан Милошевич окажется в Гааге перед международным Трибуналом", – добавил Антон Кориневич.

Все похожие случаи судов "по востребованию" происходили именно тогда, когда в стране, чей лидер решил напасть на другую, происходил переворот. На сегодняшний день революции в России нет, но впереди у россиян возможно закрытие границ и очередная мобилизация. Не говоря уже о проблемах в экономике и падении уровня жизни. И кто знает, к каким процессам внутри самой РФ это может привести. А потому вовсе отбрасывать вероятность выдачи Путина трибуналу не стоит.

Запад о Трибунале

Украинские дипломаты, обсуждая механизм создания трибунала для России, стараются привлечь как можно большее количество сторонников. Чем больше стран поддержат идею, тем более легитимным и масштабным будет выглядеть суд. Постепенно страны стали соглашаться с идеей суда над Путиным.

В октябре парламент Нидерландов предложил свою площадку для Трибунала. Идею создания Спецтрибунала поддержали Литва, Латвия, Эстония, парламент Франции, Чехия. Специальный суд, наконец, поддержал Евросоюз, о чем 1 декабря заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Еще ряд стран пока устно высказали слова поддержки.

В конце осени украинская делегация провела так называемое "роад-шоу", посетив США, Великобританию, Францию и Германию. По итогам поездки заместитель главы ОП Андрей Смирнов заявил, что прогресс есть.

"В ходе встречи мы получили поддержку парламентов Франции и Великобритании о создании Трибунала. Во Франции начаты переговоры с МИД о том, каким может быть Трибунал. Также парламенты США и Германии зарегистрировали проекты постановлений о создании Трибунала. В целом у каждой страны пока разная реакция на создание Трибунала, но есть прогресс в переговорах с каждым государством", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Немаловажным также является тот факт, что Трибунал поддержали сами прокуроры, которые так или иначе участвовали в делах подобного рода. Британский прокурор Джефри Найс, который был ведущим обвинителем по делу Милошевича, заявил, что Путина необходимо судить.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о том, что происходит, из телевизионных сообщений, как и все мы. Но он не приказал (военным – ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виновен", – считает Найс.

Главный прокурор Международного суда Карим Хан несколько раз посещал Украину и также поддерживает идею суда над Россией, но не считает необходимым создавать для этого Спецтрибунал. Высокопоставленные политические фигуры могут быть осуждены самим МУС. Однако Путина на скамье подсудимых в этом случае не окажется, что признал и сам прокурор.

Кроме правительств, украинские дипломаты проводят работу с населением Европы и США. Убедить людей в необходимости Трибунала означает убедить руководство их стран. В этом контексте показательно выглядит петиция "Put Putin on Trial" на сайте Avaaz, которая была создана еще 14 марта. За несколько недель она набрала почти 2 миллиона голосов.

С некоторыми странами переговоры о трибунале пока еще только на стадии доказательств его необходимости, с другими – обсуждения механизмов создания. По понятным причинам в МИД не говорят, какие страны скептически относятся к суду над российским руководством. В попытках отказаться от идеи Трибунала некоторые государства даже предлагали Украине провести собственный суд над Россией, используя для этого свою судебную систему. Но в таком случае окончательный приговор просто лег бы "в стол".

Российские военные (Фото: GettyImages)

Вопрос создания Трибунала является чувствительным для многих стран, отмечает Кориневич. Война такого масштаба на европейском континенте в последний раз была в середине прошлого века, а итогом стали знаменитые Нюрнбергский и Токийский процессы. В случае, если российское руководство признают виновным, никакой речи о налаживании отношений, "сохранении лиц" и переговорах уже не будет.

"В случае, когда Спецтрибунал будет запущен, безусловно, он сможет выдавать обвинительные акты, ордеры на арест представителей высшего политического руководства России. Юридически это будет так. Можно ли дальше будет вести переговоры с этими людьми? Очевидно, нет, они дальше будут иметь статус обвиняемых в легитимном международном трибунале", – отметил Кориневич.

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Сегодня Россия использует все методы террора в войне против Украины. Обстреливая мирных людей в праздники, убивая украинцев прямо в канун Нового года, страна-агрессор лишь укрепляет уверенность западных союзников в том, что Специальный трибунал – не просто дополнительная опция, а необходимая мера в борьбе с международными преступниками.

Очень важно показать, что адекватное цивилизованное общество умеет восстанавливать справедливость и наказывать виновных. А если война России против Украины и должна закончиться переговорами, пусть они пройдут в зале суда, где будут сидеть идеологи войны.