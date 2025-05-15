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Спецтранспорт не ждет: как штрафуют водителей, которые игнорируют сирены

Четверг 15 мая 2025 10:54
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Спецтранспорт не ждет: как штрафуют водителей, которые игнорируют сирены В некоторых случаях секунды решают судьбу (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Патрульной полиции напомнили, что когда речь идет о спасении людей - счет идет даже не на минуты, а на секунды. Поэтому за игнорирование сирен экстренных служб на дороге водителям грозит серьезный штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Когда равнодушие водителей может стоить кому-то жизни

Украинцам объяснили, что непредоставление преимущества в движении экстренным службам - это не мелкое нарушение, а риск для чьей-то судьбы.

Именно поэтому во время экстренного вызова полицейские, спасатели и медики используют:

  • проблесковые маячки;
  • сирену.

"Помощь должна быть оказана как можно быстрее, ведь каждая задержка может стоить кому-то жизни или здоровья", - отметили в полиции.

Что должны делать водители, если слышат сирены на дороге

Согласно правилам дорожного движения (ПДД), при приближении транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создать ему препятствие, обязаны:

  • уступить дорогу;
  • обеспечить беспрепятственный проезд.

Как наказывают водителей за игнорирование спецтранспорта

За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны или полиции - которые движутся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами - предусмотрен штраф.

За такое правонарушение водителям в Украине придется заплатить 680 гривен.

"Давайте уважать друг друга на дороге - и помнить, что от нашей внимательности зависит чья-то жизнь", - подытожили в полиции.

Спецтранспорт не ждет: как штрафуют водителей, которые игнорируют сиреныПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Выпишут ли штраф, если спасателям мешает припаркованная машина

Отметим также, что в комментариях под сообщением полиции один из пользователей поинтересовался: "Накладывается ли штраф на водителей, из-за парковки которых во двор не может заехать пожарная машина?".

Правоохранители на это ответили утвердительно. И объяснили: "Если авто существенно препятствует движению транспортных средств".

Спецтранспорт не ждет: как штрафуют водителей, которые игнорируют сиреныКомментарии под сообщением Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

Читайте также, какой штраф грозит украинцам за ложный вызов "скорой" или других спецслужб.

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