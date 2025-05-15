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Спецтранспорт не чекає: як штрафують водіїв, які ігнорують сирени

Четвер 15 травня 2025 10:54
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Спецтранспорт не чекає: як штрафують водіїв, які ігнорують сирени У деяких випадках секунди вирішують долю (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Патрульній поліції нагадали, що коли йдеться про порятунок людей - рахунок іде навіть не на хвилини, а на секунди. Тож за ігнорування сирен екстрених служб на дорозі водіям загрожує серйозний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Коли байдужість водіїв може коштувати комусь життя

Українцям пояснили, що ненадання переваги в русі екстреним службам - це не дрібне порушення, а ризик для чиєїсь долі.

Саме тому під час екстреного виклику поліцейські, рятувальники та медики використовують:

  • проблискові маячки;
  • сирену.

"Допомога має бути надана якнайшвидше, адже кожна затримка може коштувати комусь життя чи здоров'я", - наголосили у поліції.

Що повинні робити водії, якщо чують сирени на дорозі

Відповідно до правил дорожнього руху (ПДР), під час наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створити йому перешкоду, зобов'язані:

  • дати дорогу;
  • забезпечити безперешкодний проїзд.

Як карають водіїв за ігнорування спецтранспорту

За ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони чи поліції - які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями - передбачений штраф.

За таке правопорушення водіям в Україні доведеться заплатити 680 гривень.

"Давайте поважати одне одного на дорозі - і пам'ятати, що від нашої уважності залежить чиєсь життя", - підсумували у поліції.

Спецтранспорт не чекає: як штрафують водіїв, які ігнорують сирениПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Чи випишуть штраф, якщо рятувальникам заважає припаркована машина

Зазначимо також, що у коментарях під дописом поліції один з користувачів поцікавився: "Чи накладається штраф на водіїв, через паркування яких у двір не може заїхати пожежна машина?".

Правоохоронці на це відповіли ствердно. І пояснили: "Якщо авто суттєво перешкоджає руху транспортних засобів".

Спецтранспорт не чекає: як штрафують водіїв, які ігнорують сирениКоментарі під дописом Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть водія оштрафувати за рух під час хвилини мовчання.

Читайте також, який штраф загрожує українцям за хибний виклик "швидкої" чи інших спецслужб.

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