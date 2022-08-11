У РФ готують провокацію проти Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Адміністрація президента рф погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", - розповіли в розвідці.

Згідно з задумом авторів "акції", за даними ГУР, буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду Зеленського" на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його "діяльності".

"Планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки Фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом «мережевого маркетингу" . Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.

Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проекту завершені. Зокрема: