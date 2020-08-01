Спецслужби РФ ведуть спецоперації в Україні для зміни влади, - зовнішня розвідка

Російські спецслужби проводять в Україні спецоперації, спрямовані на зміну влади. РФ намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою них.

Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для "Дзеркала тижня".

"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності", - зазначив Кондратюк.

Він підкреслює, що упор роблять на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави".

Крім того, Росія, підкреслює глава СЗР, активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", яка нібито змінила передвиборчі обіцянки щодо довгоочікуваного миру на Донбасі.

"Фактично, мова йде про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично диверсійної і/або силової операції зі зміни керівництва держави в середньостроковій перспективі", - зазначив глава відомства.

Кондратюк звертає увагу, що своєрідними "фірмовими інструментами" Росії стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.

Як приклад він наводить вбивства розвідника Максима Шаповала і російського політика Дениса Вороненкова в Києві, контррозвідника Олександра Хараберюша в Маріуполі, а також вбивства російських політемігрантів Зелімхана Хангошвілі в Берліні (Німеччина) і Маміхана Умарова в околицях Відня (Австрія).

Нагадаємо, Кондратюк заявив, що Росія наказала своїм найманцям на Донбасі використовувати припинення вогню для компрометації української сторони.

Як писало РБК-Україна, на Донбасі з 27 липня набула чинності угода про загальне перемир'я, яке узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи.