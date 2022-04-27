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Спецслужби Польщі затримали росіянина та білоруса за шпигунство

Фото: у Польщі затримали підозрюваних у шпигунстві (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У польському Білостоці за звинуваченням у шпигунстві на іноземну розвідку затримали росіянина і білоруса. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvp.info.

За даними Служби військової контррозвідки, шпигуни збирали інформацію про польські і натовські військові частини, їх штатний розклад. При цьому обидва вже багато років проживають в Польщі.

Також повідомляється, що вони займалися шпигунством в інтересах російської розвідки. На даний момент обидва заарештовані, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ще одного росіянина в Польщі, якого підозрюють у шпигунстві. За даними польської сторони, він постійно проживав в країні і збирав інформацію військового характеру.

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