Спецслужби могли змусити опозиціонерів залишити Білорусь, - Кулеба

До видворення двох білоруських опозиціонерів до України можуть бути причетні спецслужби Білорусі або Російської Федерації. Мова йде про вчорашній інцидент з представниками координаційної ради Ігорем Кравцовим і Антоном Родненковим.

Про це під час візиту до Португалії заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас вчора були серйозні підстави вважати, що ці люди потрапили до України не з доброї волі", - зазначив Кулеба.

Він додав, що чоловіків до цього могли примусити російські або білоруські спецслужби.

Нагадаємо, вчора стало відомо про видворення Родненкова і Кравцова з Білорусі, вони знаходяться в Києві. Білоруська сторона заявляла, що вони нібито прорвали кордон і були затримані українськими прикордонниками, проте ця інформація не підтвердилася, а чоловіків вільно пропустили до України.

Вже в Києві опозиціонери розповіли, що їх затримали 7 серпня разом з Марією Колесніковою, кілька годин вони провели з мішками на голові. Їх доставили в різні відділення міліції, після чого до Департамента фінансових розслідувань. Силовики здійснювали на них тиск, погрожували арештом, а в якості вирішення ситуації запропонували покинути країну.