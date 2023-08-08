Спецслужбы РФ пытались получить доступ к системе планирования операций ВСУ

Как отмечают в СБУ, российская военная разведка при помощи хакеров пыталась получить чувствительную информацию насчет действий Вооруженных сил Украины, локаций и перемещения сил обороны, их технического обеспечения и не только.

Начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которую контролирует военная разведка РФ.

Для распространения "вирусов" в системе россияне пытались использовать украинские планшеты, которые они захватили на поле боя. В дальнейшем при помощи планшетов они хотели воспользоваться программами для проникновения в систему.

"В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы" - уточняют в СБУ.

Кибератаки РФ

Напомним, после начала полномасштабной войны российские хакеры неоднократно совершали кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.

Также в июле они слили секретную информацию о саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе.