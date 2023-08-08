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Спецслужбы РФ пытались получить доступ к системе планирования операций ВСУ

Фото: спецслужбы РФ пытались получить доступ к системе планирования операций ВСУ (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отмечают в СБУ, российская военная разведка при помощи хакеров пыталась получить чувствительную информацию насчет действий Вооруженных сил Украины, локаций и перемещения сил обороны, их технического обеспечения и не только. 

Начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которую контролирует военная разведка РФ. 

Для распространения "вирусов" в системе россияне пытались использовать украинские планшеты, которые они захватили на поле боя. В дальнейшем при помощи планшетов они хотели воспользоваться программами для проникновения в систему. 

"В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы" - уточняют в СБУ. 

Кибератаки РФ

Напомним, после начала полномасштабной войны российские хакеры неоднократно совершали кибератаки на украинские госорганы и не только. 

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки. 

Также в июле они слили секретную информацию о саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе. 

 

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