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Спецслужбы Латвии взялись за депутата Европарламента из-за возможных связей с ФСБ

Архивное фото: Татьяна Жданок (facebook com tatjana zdanoka)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидера партии "Русский союз Латвии" и депутата Европарламента Татьяну Жданок вызвали в Службу госбезопасности. Причиной стало ее возможное сотрудничество с ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Жданок на прошлой неделе прибыла с опозданием на ее же созванную пресс-конференцию, объяснив это тем, что ее вызвали в спецслужбу.

"Меня вызвали в десять утра к следователю Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться", - заявила Жданок журналистам. 

После ухода от следователя она подписала документ, запрещающий ей раскрывать содержание беседы.

Кого еще вызвал "на ковер"

В пятницу в СГБ вызвала сопредседателя "Русского союза Латвии" Мирослава Митрофанова. По его словам, его вызвали не в рамках какого-либо процесса, а просто "на беседу".

Служба госбезопасности сейчас оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность "Русского союза Латвии".

Инцидент с Жданок

Недавно Европарламент начал расследование латвийского депутата Жданок после того, как независимая российская газета журналистских расследований Insider сообщила, что она годами работала агентом российских спецслужб.

Позже Politico написало, что латвийские депутаты убеждены в том, что в Европарламенте может быть больше российских шпионов, чем недавний случай с Татьяной Жданок.

 

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