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Спецшколам разрешили предоставлять реабилитационные услуги военным: что изменилось

Реабилитационные услуги военным смогут предоставлять в спецшколах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Специальным учреждениям общего среднего образования в Украине разрешили предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим. Такие изменения утверждает принятый Верховной Радой проект закона №10160.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Что именно меняет принятый парламентом закон

Раньше специальные учреждения общего среднего образования в Украине:

  • обеспечивали получение учениками (воспитанниками) общего среднего образования - на одном или нескольких его уровнях;
  • имели право предоставлять психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги;
  • обеспечивали осуществление реабилитационных мероприятий для учащихся (воспитанников);
  • имели право осуществлять реабилитационные мероприятия для сменного контингента (который требовал уточнения и законодательного закрепления).

Учитывая это, проект закона №10160 внес изменения в действующее законодательство Украины - с целью расширения возможностей специальных учреждений общего среднего образования для реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих.

"В условиях российской агрессии многие военнослужащие получили ранения, которые привели к полной или частичной потере зрения и слуха. Люди, уволенные с военной службы (в частности ветераны войны) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и имеющие нарушениями зрения и слуха, также крайне нуждаются в таких услугах", - отметили авторы законодательной инициативы в пояснительной записке.

Поскольку для восстановления функций зрения и слуха необходима длительная комплексная реабилитация - с применением современных технических средств и профессионального персонала - после подписания закона президентом и вступления его в силу такие услуги смогут предоставляться военнослужащим на базе специальных учебных заведений.

Сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram подтвердила, что законопроект был принят 25 февраля 304 голосами "за".

"Учреждения среднего образования будут предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим с нарушениями зрения и слуха", - подчеркнула политик.

Пост Геращенко (скриншот: t.me/irynagerashchenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вводят моноуслугу для реабилитации.

Читайте также, когда человеку с инвалидностью могут отказать в принятии на работу.

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