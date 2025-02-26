Спецшколам разрешили предоставлять реабилитационные услуги военным: что изменилось

Специальным учреждениям общего среднего образования в Украине разрешили предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим. Такие изменения утверждает принятый Верховной Радой проект закона №10160.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
Раньше специальные учреждения общего среднего образования в Украине:
Учитывая это, проект закона №10160 внес изменения в действующее законодательство Украины - с целью расширения возможностей специальных учреждений общего среднего образования для реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих.
"В условиях российской агрессии многие военнослужащие получили ранения, которые привели к полной или частичной потере зрения и слуха. Люди, уволенные с военной службы (в частности ветераны войны) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и имеющие нарушениями зрения и слуха, также крайне нуждаются в таких услугах", - отметили авторы законодательной инициативы в пояснительной записке.
Поскольку для восстановления функций зрения и слуха необходима длительная комплексная реабилитация - с применением современных технических средств и профессионального персонала - после подписания закона президентом и вступления его в силу такие услуги смогут предоставляться военнослужащим на базе специальных учебных заведений.
Сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram подтвердила, что законопроект был принят 25 февраля 304 голосами "за".
"Учреждения среднего образования будут предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим с нарушениями зрения и слуха", - подчеркнула политик.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вводят моноуслугу для реабилитации.
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