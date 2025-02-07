В Украине вводят моноуслугу для ребилитации: что это такое

Правительство Украины приняло постановление о введении моноуслуги в сфере реабилитации. Специалисты по физической терапии, эрготерапии и речевой терапии смогут предоставлять услуги самостоятельно, в сотрудничестве с семейными врачами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Услуги будут предоставляться в амбулаторных условиях, на дому у пациента или в общине, где он проживает. Этот подход позволит значительно облегчить доступ к реабилитационной помощи, сделав ее ближе и быстрее для пациентов.

Один из важных шагов - создание амбулаторных реабилитационных отделений в громадах, где есть лечебные учреждения. Эта задача определена президентом Украины Владимиром Зеленским как приоритет для сферы здравоохранения на 2025 год.

Таким образом пациенты смогут продолжить свое восстановление после выписки из больницы, не прерывая свою учебную или трудовую деятельность. В то же время больницы смогут сосредоточиться на более сложных случаях, что позволит уменьшить нагрузку на стационары.

Интеграция реабилитационных услуг на первичном уровне - это важный шаг к обеспечению непрерывного реабилитационного процесса и повышения качества медицинских услуг в каждой общине.