Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців

З Канади вирушив черговий спеціальний евакуаційний рейс, який доставить до України 263-х громадян. Літак прямує до Києва.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Канаді.

Рейс, який вирушив із Торонто у неділю, 14 червня, виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

"Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться", - зазначила прес-служба посольства.

Фото: посадка на евакуаційний рейс (twitter/UKRinCAN)

Зазначимо, 4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США - на борту літака зареєструвалися 253 громадянина. Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доставивши додому 260 українських громадян.

Додамо, 16 червня відновлюються регулярні рейси з Міжнародного аеропорту "Київ".