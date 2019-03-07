Спецдозволи Держгеонадр розділили Злочевський, Ахметов і "Укргазвидобування"

Спецдозволи на видобування нафти і газу дійсні протягом 20 років

Государственная служба геологии и недр 6 марта продала на онлайн-аукционе три спецразрешения на промышленную разработку нефтегазовых месторождений в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Месторождения на Южно-Кобзовской площади будет эксплуатировать госкомпания "Укргаздобыча". В ходе аукциона цена за спецразрешение выросла с 9,6 млн грн до 30,95 млн грн.

Дубровско-Радченковское месторождение досталось компании "Нафтогазопромышленная геология", входящей в группу Burisma Николая Злочевского. Разрешение было выкуплено за 25,1 млн грн, то есть, на 7,6 млн грн дороже, чем первоначальное предложение.

Добычей на Свитанково-Логовской площади будет заниматься компания "Нафтогазсистемы" из холдинга "ДТЭК" Рината Ахметова. В ходе аукциона цена лицензии выросла почти в пять раз до 85 млн грн.

Известно, что спецразрешения действительны на протяжении 20 лет.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что аукционы на газовые месторождения запустятся уже в марте. Он также уточнил, что стартовая цена будет колебаться от 5 до 500 млн грн.

Напомним, добыча газа в Украине за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,4% до 21,0 млрд куб. м. При этом доля государственного сектора в добыче уменьшилась до 79%