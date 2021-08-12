Спецпропуски на транспорт в Києві: відповіді на головні питання

Київська міська державна адміністрація відповіла на найпоширеніші питання щодо спецпропусків на транспорт в столиці, які працюватимуть у випадку посилення карантинних обмежень. Система подачі заявок розпочала роботу у тестовому режимі ще 10 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА .

Як відзначив заступник голови КМДА Олексій Кулеба, попри те, що наразі у Києві немає локдауну, втім адміністрація прийняла рішення підготуватися до цього заздалегідь.

Чи потрібно купувати додаткові картки?

Попри те, що у Києві працюватимуть транспортні квитки старого й нового зразка, активними будуть лише ті, власникам яких надано дозвіл.

Куди подавати заявки керівникам підприємств?

КМДА розробило електронну систему подачі заявок, яка розпочала роботу у тестовому режимі 10 серпня.

Як зрозуміти, що працівник отримав дозвіл на проїзд?

Під час реєстрації в електронній системі подачі заявок, керівник подає списки працівників. Після позитивного рішення, останній отримає відповідного листа, а транспортні картки його працівників автоматично активуються.

Що робити, якщо потрібно їхати, а ви не є працівником підприємства критичної сфери?

Наразі електронна система подачі заявок не має можливості надати відповідних послуг, втім найближчим часом, після виправлення недоліків й тестування - у столиці запланована розробка механізму для надання разового дозволу й для фізичних осіб за критичною потребою.

Що робити, якщо ви не можете зареєструватись у системі?

У випадку виникнення складнощів, необхідно написати розробникам на електронну адресу: qpass@kyivcity.gov.ua

До якої дати потрібно подати заявку?

Термін подачі заявок необмежений.