Спецназовцы уничтожили российский "Солнцепек" дроном (видео)

Отмечается, что бойцы Центра спецопераций А СБУ сожгли российскую тяжелую огнеметную систему прямо в момент ее залпа.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета", - отметили в СБУ.

Добавим, что FPV-дроны позволяют видеть события в реальном времени. Картинка передается с беспилотника на монитор, очки или шлем пилота.

Отметим, что это уже не первый раз, когда украинцы сжигают "Солнцепек" россиян. Так, например, 72 бригада им. Черных Запорожцев уничтожила такой огнемет в феврале.

К тому же недавно военные показали, как отработали дронами по позициям оккупантов.

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