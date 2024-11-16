Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (видео)

Работа СБУ в тылу и на фронте

Служба безопасности выявляет агентов РФ не только на фронте, но и в тылу. На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

Что касается фронта, то и здесь работа СБУ результативна. Так, еще в июле сообщалось, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, военную технику и личный состав армии РФ.

Кроме того, в середине августа бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - военные из подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.

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