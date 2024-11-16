RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (видео)

Фото: спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов, которые ехали на штурм позиций ВСУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы СБУ уничтожили оккупантов на одном из направлений. Те как раз ехали на штурм украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Это была действительно ювелирная работа операторов fpv-дронов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, военные остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций побратимовв из Вооруженных сил Украины.

"А меткие удары по позициям оккупантов навсегда похоронили россиян в украинской земле", - отметили в СБУ.

Работа СБУ в тылу и на фронте

Служба безопасности выявляет агентов РФ не только на фронте, но и в тылу. На днях в Украине был задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

Что касается фронта, то и здесь работа СБУ результативна. Так, еще в июле сообщалось, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, военную технику и личный состав армии РФ.

Кроме того, в середине августа бойцы СБУ взяли в плен более 100 российских военных в Курской области. Среди пленных - военные из подразделения "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине