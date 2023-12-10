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Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили почти 500 россиян, показали работу на фронте

Фото: Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили почти 500 россиян, показали работу на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних двух недель спецназовцы СБУ уничтожили около 500 российских террористов. Продемонстрировали ювелирную работу операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы СБУ помогли россиянам "параскинуть мазгами". На этот раз в адвент-календаре хороших новостей Службы безопасности Украины на декабрь - ювелирная работа операторов ударных дронов Центра спецопераций "А", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 декабря, украинские воины   ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338820 военных.

В частности, на Таврическом направлении наши воины ликвидировали в том же числе 337 российских террористов. В частности уничтожили 9 единиц военной техники врага.

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