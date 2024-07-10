Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая. С начала суток 92 боя, - Генштаб

Ситуация на поле боя остается напряженной, но контролируемой. С начала суток, 10 июля, зафиксировано 92 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении россияне три раза штурмовали неподалеку Берестево. Все атаки были отбиты.

На Лиманском направлении террористы четыре раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Два боя завершены, еще два - продолжаются.

На Торецкмоу направлении отражено 14 атак в районе Северного, Торецка и Нью-Йорка. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка, Новоселовка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка. Отбито 19 атак, еще 12 боев продолжаются.

На Кураховском направлении отбито четыре атаки, еще две продолжаются вблизи Невельского и Красногоровки.

На Времовском направлении отбито три штурма врага неподалеку Урожайного и Макаровки. Сейчас продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении террористы потерпели неудачу вблизи населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал. Сейчас один бой продолжается неподалеку Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отбиты две атаки в районе Крынок.

Потери России в войне

За прошедшие сутки потери России в живой силе составили 1100 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял более 554 тысячи солдат.

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