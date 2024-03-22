Спецназовцы СБУ за время войны уничтожили уже третий танковый полк россиян (видео)

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы на Новопавловском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составляли 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.