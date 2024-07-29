RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спецпредставитель США по восстановлению Украины прокомментировала скандал со "сливами" в НАБУ

Фото: спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Расследование по "сливам" в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) продолжается и еще рано делать выводы по этой ситуации. В то же время иностранные компании, которые хотят инвестировать в Украину, должны быть уверены в антикоррупционных институтах страны.

Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Во-первых, расследование продолжается и мы не можем делать никаких выводов по ситуации с сотрудниками НАБУ и представителями правительства. Нужно подождать", - сказала Прицкер.

Она подчеркнула, что украинцы и иностранцы, желающие инвестировать в страну, должны быть уверены в антикоррупционных институциях.

"Мы говорили об этом раньше. Они должны быть сильными, независимыми, достаточно финансированными и хорошо функционировать. Для украинского и иностранного бизнеса крайне важно, чтобы эти институты были "чистыми". Это основа для будущего Украины и для привлечения бизнеса", - отметила спецпредставитель. США.

По ее словам, антикоррупционные организации позволяют украинцам привлекать их правительство к ответственности, контролировать власть, "а самое главное позволяет следить за правильностью использования огромных ресурсов, которые сейчас предоставляются другими правительствами".

"Еще раз подчеркну, что это очень важные организации, которые должны эффективно управляться, хорошо функционировать, быть независимыми и сильными", - подчеркнула Прицкер.

"Сливы" из НАБУ

Напомним, в июне, после скандалов со "сливами", в НАБУ начали несколько служебных расследований по статьям о злоупотреблении служебным положением и возможном давлении на обличителей.

Речь шла о сотрудниках, якобы сообщивших о "сливах" из Бюро. В давлении на обличителей подозревают первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву.

При этом в НАБУ отказались проводить служебное расследование по факту самих "сливов".

Детальнее о "сливах" из НАБУ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНАБУ