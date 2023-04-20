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Спецпредставитель Нидерландов по вопросам восстановления Украины ушел в отставку

Фото: Спецпредставитель Нидерландов по вопросам восстановления Украины ушел в отставку (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Специальный посланник Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел немедленно ушел в отставку. Он пробыл на этой должности меньше трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Нидерландов.

Сообщается, что Ван Дартел покинул пост после своих высказываний в книге Жерара Дилессена "Если опустить планку, то выше не прыгнешь". Министр внешней торговли и сотрудничество в целях развития Лизье Шрайнемахер приняла его отставку.

По данным телерадиокомпания RTL, Ван Дартел заявил, что украинцы - это россияне.

"Украинцы также являются россиянами. Мы не должны забывать об этом. Такова реальность", - говорится в книге.

В МИД отметили, что преемник на пост спецпредставителя будет найден как можно скорее.

"Заявления были сделаны после отставки Ван Дартела и до его назначения специальным посланником, но опубликованы только сейчас. Ни министр, ни Министерство не знали о разговоре с автором книги. Ван Дартел был назначен специальным посланником в начале апреля. Он понял, что больше не может работать с доверием к сделанным заявлениям, и поэтому решил немедленно покинуть свой пост", - говорится в сообщении.

Напомним, Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Кроме того, Нидерланды выделили Украине новый пакет помощи на сумму 274 млн евро. Деньги пойдут на гуманитарную помощь и здравоохранение.

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